HARMONY présente de nouvelles données sur la leucémie lymphoïde chronique (LLC) au congrès virtuel EHA2021

EHA2021 Résumé S143 et EP631

LA HAYE, Pays-Bas, 12 juin 2021 /PRNewswire/ -- L'alliance HARMONY partagera ses nouvelles connaissances sur la leucémie lymphoïde chronique (LLC) lors du congrès annuel virtuel de l'European Hematology Association (EHA2021 du 9 au 17 juin 2021). Le Dr Larry Mansouri du Karolinska Institutet fera une présentation orale et le Dr Thomas Chatzikonstantinou de l'Initiative européenne de recherche sur la LLC fera une présentation par affiches.

L'évolution clinique de la LLC est très variable. Certains patients ne nécessiteront jamais de traitement, tandis que d'autres en auront besoin à plus ou moins long terme. La maladie est également très hétérogène d'un point de vue génomique. Un nombre limité de gènes mutés de manière récurrente est observé chez plus de 10 % des patients, tandis que des centaines d'autres gènes ne sont mutés que chez une fraction des patients. Par conséquent, des milliers de patients doivent être étudiés pour obtenir des informations pertinentes sur le rôle de ces mutations dans l'évolution de la maladie. L' HARMONY Big Data Platform offre d'excellentes possibilités de le faire.

Présentation orale

Lors de l'EHA2021, le Dr Larry Mansouri du Karolinska Institutet présentera les Présentation orale résultats d'une étude visant à Projet de recherche HARMONY évaluer l'impact clinique des mutations génétiques récurrentes dans la LLC. Le professeur Richard Rosenquist Brandell était l'investigateur principal de cette étude.

Les centres de toute l'Europe ont été invités à séquencer les dix gènes les plus fréquemment mutés dans la LLC chez leurs patients. L'intérêt a été fantastique, si bien que la cohorte compte désormais plus de 4 600 patients. La fréquence des différentes mutations a été étudiée. L'équipe a également étudié l'association des gènes avec le délai avant le premier traitement et la survie globale. Ces résultats pourraient permettre aux cliniciens de donner aux patients une estimation plus fiable de ce à quoi ils peuvent s'attendre en termes d'évolution clinique de la maladie. En outre, elle peut affecter les choix thérapeutiques.

Présentation par affiche

Le Dr Thomas Chatzikonstantinou (European Research Initiative sur la LLC, INAB-CERTH, Thessaloniki) présentera un poster sur les autres tumeurs malignes dans l'histoire de la LLC. Les chercheurs ont évalué rétrospectivement les données de 13 808 patients provenant de 64 centres. Elles indiquent de fortes associations entre le développement d'autres hémopathies malignes, en particulier les SMD/LAM, et certaines caractéristiques biologiques, ainsi que le traitement de la LLC, avec des risques encourus très élevés pour les patients traités par chimio-immunothérapie, en particulier le régime de type FCR. En revanche, le développement des tumeurs solides ne semblait pas être affecté par l'administration du traitement, ce qui a incité à poursuivre des recherches plus approfondies dans des sous-groupes spécifiques de patients qui seront présentés au congrès.

Plus d'informations

Lien vers Session orale Nouvelles perspectives biologiques et translationnelles dans la LLC pour en savoir plus : Résumé S143 : p408-4 (S143) IMPACT CLINIQUE DES MUTATIONS RÉCURRENTES DES GÈNES DANS LA LEUCEMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE : UNE ÉTUDE DE COHORTES RÉTROSPECTIVE ET MULTICENTRIQUE RÉALISÉE PAR ERIC, L'INITIATIVE EUROPÉENNE DE RECHERCHE SUR LA LLC, AVEC HARMONY et le Dr Larry Mansouri .

Nouvelles perspectives biologiques et translationnelles dans la LLC pour en savoir plus : : p408-4 (S143) IMPACT CLINIQUE DES MUTATIONS RÉCURRENTES DES GÈNES DANS LA LEUCEMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE : UNE ÉTUDE DE COHORTES RÉTROSPECTIVE ET MULTICENTRIQUE RÉALISÉE PAR ERIC, L'INITIATIVE EUROPÉENNE DE RECHERCHE SUR LA LLC, AVEC HARMONY et le Dr . Lien vers la session d'affiches Leucémie lymphoïde chronique et maladies apparentées - Clinique : résumé EP631 : AUTRES TUMEURS MALIGNES DANS L'HISTOIRE DE LA LEUCEMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE - UNE ÉTUDE DE COHORTES RÉTROSPECTIVE ET MULTICENTRIQUE RÉALISÉE PAR ERIC, L'INITIATIVE EUROPÉENNE DE RECHERCHE SUR LA LLC, AVEC HARMONY et le Dr Thomas Chatzikonstantinou .

Leucémie lymphoïde chronique et maladies apparentées - Clinique : résumé : AUTRES TUMEURS MALIGNES DANS L'HISTOIRE DE LA LEUCEMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE - UNE ÉTUDE DE COHORTES RÉTROSPECTIVE ET MULTICENTRIQUE RÉALISÉE PAR ERIC, L'INITIATIVE EUROPÉENNE DE RECHERCHE SUR LA LLC, AVEC HARMONY et le Dr . www.harmony-alliance.eu | #bigdataforbloodcancer | @HARMONYnetEU

Ellen de Waal , responsable de la communication et de la diffusion chez HARMONY, e.dewaal@ehaweb.org

L'Alliance HARMONY (HARMONY et HARMONY PLUS) est un réseau d'excellence européen public-privé pour le Big Data en hématologie, créé en janvier 2017. Notre mission consiste à révéler et à diffuser des connaissances précieuses sur les hémopathies malignes (cancers du sang) auprès d'un grand nombre de parties prenantes, avec pour objectif d'exploiter le Big Data pour accélérer la mise au point de meilleurs traitements pour les patients et de stratégies thérapeutiques plus efficaces.

HARMONY et HARMONY PLUS sont financés par l'Initiative en matière de médicaments innovants (IMI), la plus grande initiative publique-privée d' Europe visant à accélérer le développement de médicaments plus efficaces et plus sûrs pour les patients. Le financement est assuré par l'entreprise commune IMI 2 et figure dans la convention de subvention pour HARMONY n°116026 et la convention de subvention pour HARMONY PLUS n°945406. Cette entreprise commune bénéficie du soutien du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne et de la Fédération Européenne des Industries et Associations Pharmaceutiques (EFPIA).

visant à accélérer le développement de médicaments plus efficaces et plus sûrs pour les patients. Le financement est assuré par l'entreprise commune IMI 2 et figure dans la convention de subvention pour HARMONY n°116026 et la convention de subvention pour HARMONY PLUS n°945406. Cette entreprise commune bénéficie du soutien du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne et de la Fédération Européenne des Industries et Associations Pharmaceutiques (EFPIA). HARMONY : 53 partenaires et 43 membres associés, dont 7 organisations européennes de patients de 18 pays. Budget : 40 millions | Période : Janvier 2017- Décembre 2021.

HARMONY PLUS : 39 partenaires de 10 pays. Budget 12 millions | Période : Octobre 2020 - septembre 2023