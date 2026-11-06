Harmony Biosciences legte Quartalsergebnis vor

Harmony Biosciences lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.81 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Harmony Biosciences ein EPS von 0.870 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Harmony Biosciences 268.9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 239.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch