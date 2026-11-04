Harmonic zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Harmonic lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.13 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.54 Prozent auf 148.8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 142.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch