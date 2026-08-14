Harmonic stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Harmonic lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0.02 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3.31 Prozent auf 133.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 138.0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch