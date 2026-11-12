Harmonic Drive Systems hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Harmonic Drive Systems hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 18.08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35.56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.44 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 14.34 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch