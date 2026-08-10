Harmonic Drive Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Harmonic Drive Systems hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 13.46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.400 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Harmonic Drive Systems im vergangenen Quartal 16.68 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Harmonic Drive Systems 13.50 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch