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Harley-Davidson Aktie 937735 / US4128221086

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05.05.2026 13:13:06

Harley-Davidson Q1 Profit Declines

Harley-Davidson
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(RTTNews) - Harley-Davidson (HOG) announced earnings for first quarter that Dropped, from last year

The company's earnings came in at $24.77 million, or $0.22 per share. This compares with $133.10 million, or $1.07 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 2.4% to $1.055 billion from $1.081 billion last year.

Harley-Davidson earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $24.77 Mln. vs. $133.10 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $1.07 last year. -Revenue: $1.055 Bln vs. $1.081 Bln last year.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’593.70 19.70 BI2SBU
Short 13’870.85 13.83 BY8SXU
Short 14’397.57 8.91 SWOBGU
SMI-Kurs: 13’069.12 05.05.2026 12:59:42
Long 12’548.82 19.70 SJQBZU
Long 12’247.53 13.76 S7SB9U
Long 11’754.16 9.00 SIXBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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