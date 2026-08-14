Hariyana Ship Breakers legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hariyana Ship Breakers hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7.16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.11 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch