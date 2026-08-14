Hariom Pipe Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hariom Pipe Industries äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.36 INR, nach 7.62 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hariom Pipe Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6.89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.29 Milliarden INR im Vergleich zu 4.61 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch