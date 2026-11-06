Hariom Pipe Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hariom Pipe Industries hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8.16 INR. Im Vorjahresviertel waren 3.36 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 5.55 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.36 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch