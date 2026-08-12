Harima-Kyowa: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Harima-Kyowa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 50.41 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Harima-Kyowa ein EPS von 60.29 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 17.44 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch