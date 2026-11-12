HARIMA BSTEM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HARIMA BSTEM hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 24.22 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HARIMA BSTEM noch ein Gewinn pro Aktie von 19.21 JPY in den Büchern gestanden.

HARIMA BSTEM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.78 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch