HARIMA BSTEM gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HARIMA BSTEM äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 41.53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 24.61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HARIMA BSTEM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.21 Milliarden JPY im Vergleich zu 7.09 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch