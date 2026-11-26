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26.11.2026 06:37:00
Harel Insurance Investments Financial Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Harel Insurance Investments Financial Services hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 2.25 ILS. Im letzten Jahr hatte Harel Insurance Investments Financial Services einen Gewinn von 4.16 ILS je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.69 Milliarden ILS – eine Minderung von 44.80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.50 Milliarden ILS eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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