Hardwyn India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hardwyn India hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 498.5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 1.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 506.9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch