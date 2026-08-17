Hardwyn India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hardwyn India äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 346.0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 19.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hardwyn India 429.4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch