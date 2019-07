Hardt: UN-Sicherheitsrat soll Tanker-Festsetzung untersuchen

BERLIN (Dow Jones)--Der aussenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), hat nach der Festsetzung eines britischen Öltankers durch den Iran in der Strasse von Hormus eine Reaktion des UN-Sicherheitsrates gefordert. Es müsse "gemeinsame Massnahmen des Sicherheitsrates für die Sicherheit und die Freiheit dieses sehr wichtigen Meereswegs" geben, forderte Hardt im Deutschlandfunk. "Es ist ja auch ein Präzedenzfall vielleicht für andere Regionen, wenn hier die Völkergemeinschaft akzeptiert, dass ein einzelnes Land eine solche internationale Schifffahrtsstrasse blockiert", so der CDU-Politiker. Dies könne zu enormen Problemen für den freien Welthandel führen.

Hardt kritisierte das Vorgehen des Regimes in Teheran scharf: "Der Iran ist eine ausgesprochen aggressive Nation in der Region." Er gab US-Präsident Donald Trump aber auch eine Mitschuld an der Eskalation. Er habe das Atomabkommen aufgekündigt, aber "keine alternative diplomatische Lösung" angeboten. Das sei "der grosse grosser Fehler" Trumps gewesen.

Die iranischen Revolutionsgarden hatten den unter britischer Flagge fahrenden Öltanker am Freitag gestoppt. 23 Besatzungsmitglieder wurden festgesetzt. Der Iran behauptete, das Schiff habe die Vorschriften missachtet, die Reederei bestritt dies. Die Strasse von Hormus ist eine der wichtigsten maritimen Strassen weltweit. Fast ein Drittel des weltweiten Ölexports wird durch die Meerenge im Golf von Oman verschifft.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2019 03:38 ET (07:38 GMT)