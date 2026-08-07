Hardcastle Waud Manufacturing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hardcastle Waud Manufacturing lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 15.74 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11.34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23.98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.1 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 19.4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch