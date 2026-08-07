HARD OFF stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HARD OFF hat am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 104.71 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HARD OFF 39.15 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.25 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 30.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.65 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch