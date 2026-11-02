Harbor Star Shipping Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Harbor Star Shipping Services äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.19 PHP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.040 PHP je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1.08 Milliarden PHP gegenüber 812.2 Millionen PHP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch