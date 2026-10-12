Harbor Diversified zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Harbor Diversified hat am 09.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.5 Millionen USD – eine Minderung von 95.69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 58.0 Millionen USD eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 67.05 Prozent auf 66.68 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 202.38 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch