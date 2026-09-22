Harboes Bryggeri A-S präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Harboes Bryggeri A-S hat am 21.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.42 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3.26 DKK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 482.1 Millionen DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 460.8 Millionen DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch