Harbin VITI Electronic: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Harbin VITI Electronic präsentierte am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz wurde auf 36.6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35.8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch