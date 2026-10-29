Harbin Pharmaceutical Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Harbin Pharmaceutical Group hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.030 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Harbin Pharmaceutical Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.06 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 3.90 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch