Harbin Pharmaceutical Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Harbin Pharmaceutical Group stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.10 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.020 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 4.12 Milliarden CNY gegenüber 3.95 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch