Harbin Pharm Group Sanjing Pharmaceutical Shar A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Harbin Pharm Group Sanjing Pharmaceutical Shar A lud am 20.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.10 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.070 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2.70 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.69 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch