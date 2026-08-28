Harbin High-Tech (Group) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Harbin High-Tech (Group) hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.030 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 612.0 Millionen CNY gegenüber 522.9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch