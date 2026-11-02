Harbin High-Tech (Group): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Harbin High-Tech (Group) hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.09 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Harbin High-Tech (Group) 0.100 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 530.3 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 19.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Harbin High-Tech (Group) 655.3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch