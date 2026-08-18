Harbin Hatou Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Harbin Hatou Investment präsentierte in der am 15.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Harbin Hatou Investment 573.3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 502.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch