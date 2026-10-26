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26.10.2026 06:37:00
Harbin Hatou Investment gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Harbin Hatou Investment lud am 24.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Harbin Hatou Investment hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.080 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8.15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 338.5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 368.5 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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