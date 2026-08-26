Harbin Dongan Auto Engine hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Harbin Dongan Auto Engine stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 CNY gegenüber 0.010 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.58 Prozent auf 1.57 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch