Deutsche Lufthansa Aktie 1089595 / US2515613048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Führungswechsel
|
04.09.2026 12:30:40
Harald Gloy führt künftig Lufthansa Technik - Aktie positiv
Die Lufthansa Technik AG bekommt zum 1. Februar nächsten Jahres einen neuen Vorstandschef.
DJG/rio/mgo
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|
03.08.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.04.26
|Lufthansa-Aktie fester: Deutsche Lufthansa erhält erneut "BBB-"-Rating von Scope (Dow Jones)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.03.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX mit leichten Aufschlägen -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt sich leicht aufwärts. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.