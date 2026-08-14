Harada Industry stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Harada Industry hat am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 59.22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31.75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 11.39 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch