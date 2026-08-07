Happy Forgings informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Happy Forgings hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9.70 INR. Im Vorjahresviertel waren 6.97 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27.03 Prozent auf 4.49 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch