Happy Belly Food Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Happy Belly Food Group hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.5 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 49.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch