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12.08.2026 06:37:00
HAPPINET zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
HAPPINET liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HAPPINET die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 63.40 JPY gegenüber 75.61 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 105.28 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95.93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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