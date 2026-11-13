HAPPINET hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HAPPINET hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 140.46 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HAPPINET 76.33 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 123.39 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 22.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100.51 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch