Happiness and D: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Happiness and D liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Happiness and D die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Happiness and D vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 80.81 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -147.080 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1.93 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 9.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 135.720 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Happiness and D -317.590 JPY je Aktie generiert.

Happiness and D hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 8.26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8.84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch