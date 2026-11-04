Happiest Minds Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Happiest Minds Technologies äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 4.13 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Happiest Minds Technologies 3.59 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 6.45 Milliarden INR gegenüber 5.74 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch