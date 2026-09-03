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03.09.2026 06:37:00
Hapbee Technologies legte Quartalsergebnis vor
Hapbee Technologies hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.2 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 68.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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