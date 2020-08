Hapag-Lloyd verdoppelt Gewinn trotz Corona-Krise - Hapag-Lloyd-Aktie deutlich fester

Die Container-Reederei Hapag-Lloyd hat trotz der Corona-Krise den Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert.

Nach einem ordentlichen Start ins neue Geschäftsjahr seien die Transportvolumina im zweiten Quartal wegen der Pandemie zwar deutlich zurückgegangen, so Hapag-Lloyd , dennoch verbesserte sich das Konzernergebnis in den ersten sechs Monaten auf 285 Millionen Euro - das war fast doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Das teilte der Konzern am Freitag in Hamburg mit und verwies auf niedrigere Kosten und Sparmassnahmen. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg im selben Zeitraum um 31 Prozent auf 511 Millionen Euro. Der Umsatz hielt sich mit 6,4 Milliarden Euro fast stabil.

Der Konzern hält an seiner Ergebnisprognose für das laufende Jahr fest, verweist aber darauf, dass der Ausblick mit erheblichen Unsicherheiten verbunden sei. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro liegen, das Ebit bei 0,5 bis 1,0 Milliarden Euro.

Im XETRA-Handel gewinnt die Hapag-Lloyd-Aktie zeitweise 11,11 Prozent auf 55,50 Euro.

/knd/mis

HAMBURG (awp international)