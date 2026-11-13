Hapag-Lloyd mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hapag-Lloyd hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.770 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Hapag-Lloyd 5.97 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.67 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch