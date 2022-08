Hapag-Lloyd-Aktie: Laut Hapag-Lloyd-Chef spürbare Normalisierung der Lieferketten

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt konnte seine anfänglichen Gewinne am Freitag nicht halten und schloss deutlich unterhalb der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt ging ebenfalls klar tiefer aus dem Handel. Die Wall Street bewegte sich am Freitag nach Powells Rede auf tiefrotem Terrain. An den Märkten in Fernost waren zum Wochenausklang gemischte Vorzeichen zu sehen.