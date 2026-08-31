Hanzhou Jiebai Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hanzhou Jiebai Group hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Hanzhou Jiebai Group hat ein EPS von 0.09 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.090 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hanzhou Jiebai Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6.47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 372.2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 398.0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch