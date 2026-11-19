Hanyang Securities hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1302.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 1111.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 107.88 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72.85 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch