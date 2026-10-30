HANWHA TECHWIN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HANWHA TECHWIN hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2658.86 KRW gegenüber 9390.00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat HANWHA TECHWIN im vergangenen Quartal 6’094.30 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HANWHA TECHWIN 6’486.49 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch