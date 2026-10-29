HANWHA SYSTEMS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HANWHA SYSTEMS hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 204.33 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 807.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 831.60 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 807.74 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch