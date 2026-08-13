Hanwha Securities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hanwha Securities präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 123.21 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hanwha Securities ein EPS von 134.00 KRW je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Hanwha Securities mit einem Umsatz von insgesamt 3’234.65 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3471.04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch