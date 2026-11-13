Hanwha Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hanwha Securities präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 52.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 97.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hanwha Securities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 214.86 Milliarden KRW im Vergleich zu 210.68 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch