Hanwha Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hanwha Securities lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 123.21 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 184.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hanwha Securities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3471.04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3’234.65 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 90.58 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch